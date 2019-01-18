فطريات القدم أو القدم الرياضي من الأمراض الجلدية التي تصيب الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وتؤثر هذه الفطريات على الجلد، في هذا التقرير نتعرف على علاجها، بحسب موقع "Health line".

فطريات القدم أو قدم الرياضي، وتسمى أيضا سعفة القدم، هي عدوى فطرية معدية تؤثر على جلد القدمين، ويمكن أيضاً أن ينتشر إلى أظافر اليدين، ويسمى "قدم الرياضي" لأنه يظهر عادة في الرياضيين.

وفطريات القدم من الأمراض المنتشرة، ولكن في بعض الأحيان من الصعب علاجها، فإذا كنت مصاباً بالسكري أو جهاز مناعتك ضعيف وتشك في أن لديك قدماً رياضياً، فعليك الاتصال بالطبيب على الفور.

اسباب فطريات القدم

تحدث قدم الرياضي عندما ينمو فطر على القدمين، ويمكن أن تصاب بفطريات القدم من خلال الاتصال المباشر مع شخص مصاب، أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفطريات.

تنمو هذه الفطريات في البيئة الرطبة والدافئة، ويوجد بشكل شائع في الحمامات، أرضيات غرفة الملابس، وحول حمامات السباحة.

هناك العديد من الأعراض المحتملة لقدم الرياضي، والتي تشمل:

-حكة وحرق بين أصابع قدميك أو على باطن القدمين.

-بثور وحكة على قدميك.

-تقشر الجلد على قدميك.

-جفاف البشرة على باطن قدميك أو الجانبين.

غالبا ما يتم علاج قدم الرياضي باستخدام الأدوية المضادة للفطريات الموضعية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل: المراهم.

إذا لم تعالج هذه الأدوية الموضعية فطريات القدم فقد يصف لك طبيبك أدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم، كما قد يوصي طبيبك أيضاً بالعلاجات المنزلية للمساعدة في التخلص من العدوى.

-أدوية الستيرويد الموضعي تساعد على تقليل الالتهاب المؤلم الناتج عن فطريات القدم.

-المضادات الحيوية عن طريق الفم إذا كانت العدوى البكتيرية تتطور بسبب الجلد والبثور.

-قد يوصي طبيبك بنقع قدميك في الماء المالح أو الخل المخفف للمساعدة على تجفيف البثور.

-استخدم زيت شجرة الشاي كعلاج من الطب البديل لعلاج قدم الرياضي.

- صودا الخبز أو البيكربوناتو وخل التفاح أيضاً من الأشياء التي تعالج التهاب الجلد من الفطريات.