أشارت دراسة جديدة إلى أن كوكب زحل كان يحلق وحده على مدار مليارات السنين - تقريبا طوال وجوده - قبل أن يحصل على حلقاته المدهشة.

وحسب أسوتشيدبرس، ذكر فريق يقوده إيطاليون في مجلة العلوم، أن الحلقات الأولى لزحل يبدو أنها تعود من 10 إلى 100 مليون سنة.

أما زحل فيرجع عمره إلى 4.5 مليار سنة مثل كل كواكب المجموعة الشمسية الأخرى.

وترجع هذه المعلومات إلى ملاحظات من قبل سفينة الفضاء كاسيني التابعة لناسا أثناء طيرانها حول زحل وحلقاته في عام 2017، قبل انتهاء عملها.

وبتقييم كتلة الحلقات من خلال قياسات الجاذبية، حدد العلماء العمر. ومازال غير معلوم كيف تكونت الحلقات الجليدية.

يقول الباحث الرئيسي لوسيانو أيس من جامعة سابينزا في روما، إن الحقائق "هي هبة أخرى حصلنا عليها من هذه البعثة الفضائية الجميلة".