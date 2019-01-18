اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران اليوم الجمعة، عن توقيع ست مذكرات تفاهم للتعاون بين إيران وكوبا بما في ذلك نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة بين البلدين والذي استمر ليومين في العاصمة الكوبية هافانا سيتم تطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والرياضة والزراعة والمنتجات الدوائية ونقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات المكورات الرئوية (Pneumococcal vaccine).

وقد التقى نائب وزير الصحة الايراني في الشؤون الدولية ورئيس الاجتماع محسن أسدي لاري، بمسؤولين كوبيين من بينهم وزير الصحة العامة الكوبي ونائب الرئيس الكوبي ووزير التجارة والاستثمار الاجنبي.

ويرافق أسدي لاري في هذه الزيارة رئيس معهد 'باستور' في إيران وممثلو صندوق ضمان الصادرات ومسؤولون بوزارة الخارجية.