  • الجمعة ١١ جمادی الاولی ١٤٤٠
  • الجمعة , يناير 18, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 242900 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2019 الوقت: 13:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تطوير نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بين إيران وكوبا

تطوير نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بين إيران وكوبا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران اليوم الجمعة، عن توقيع ست مذكرات تفاهم للتعاون بين إيران وكوبا بما في ذلك نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.
ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة على هامش الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة بين البلدين والذي استمر ليومين في العاصمة الكوبية هافانا سيتم تطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والرياضة والزراعة والمنتجات الدوائية ونقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات المكورات الرئوية (Pneumococcal vaccine).
وقد التقى نائب وزير الصحة الايراني في الشؤون الدولية ورئيس الاجتماع محسن أسدي لاري، بمسؤولين كوبيين من بينهم وزير الصحة العامة الكوبي ونائب الرئيس الكوبي ووزير التجارة والاستثمار الاجنبي.
ويرافق أسدي لاري في هذه الزيارة رئيس معهد 'باستور' في إيران وممثلو صندوق ضمان الصادرات ومسؤولون بوزارة الخارجية.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec