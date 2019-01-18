اقيم مساء الخميس في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في طوكيو حفل لاحياء الذكرى التسعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان بقراءة رسالة وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' ونظيره الياباني 'تارو كونو' وبحضور دبلوماسيين وشخصيات سياسية من البلدين.

وهنأ ظريف، في رسالته للمراسم الذكرى التسعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين طهران وطوكيو، معربا عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بشتى المجالات وذلك في ظل عزم مسؤولي البلدين باستخدام الفرص المتاحة.

كما هنأ وزير الخارجية الياباني تارو كونو بهذه الذكرى في رسالته، معربا عن امله في تطوير العلاقات الثنائية التي وصفها بالتقليدية والمبنية علي الصداقة.

من جانبه قال السفير الايراني في اليابان مرتضي رحماني موحد في كلمته خلال الحفل، إن هناك مجموعة واسعة من فرص التعاون المتوفرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية لتطوير العلاقات الثنائية، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بعد توقيع الاتفاق النووي بين ايران والقوي العظمي.

واعرب رحماني موحد عن تقديره للدور الذي لعبته الشخصيات الإيرانية واليابانية البارزة مثل الشاعر سهراب سبهري والبروفيسور هاشم رجب زاده والمخرج عباس كيارستمي والبروفيسور أوكادا والبروفيسور ريزابارو ساكاكي والبروفيسور ناوكي هياكوتا في تعريف الشعبين بثقافة وحضارة البلدين.

وأضاف أن تاسيس مقعد اللغة الفارسية في جامعة أوساكا للدراسات الأجنبية عام 1961 قد لعب دوراً هاماً في نشر هذه اللغة وتعرف اليابيانيين على الثقافة والحضارة الإيرانية.

واكد السفير الإيراني ان اجتماع قادة البلدين ثماني مرات واجتماع وزراء خارجية البلدين 10 مرات وسائر اللقاءات بين وزراء ومسؤولي البلدين، مؤشر واضح على إرادة قادة ايران واليابان في استمرار العلاقات الودية.

وأضاف رحماني موحد: إن التسعين عاما من العلاقات الدبلوماسية بين إيران واليابان تتميز بالصداقة والتعاون والتطلع الى مستقبل مشرق وهناك فرص جيدة ايضا لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في العام الجديد 2019.

واعرب عن امله بان 'نتمكن من عرض التاريخ المشرق والحافل بالأمل للعلاقات الثنائية من خلال تنفيذ البرامج والخطط المقرر اجراؤها هذا العام'.