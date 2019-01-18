كتبت المحللة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية الاوروبي «إلِي غِرانمايَه» في تقرير عن أهمية الحفاظ على الإتفاق النووي مع ايران بالنسبة للاوروبيين، عازية هذا الإهتمام الى نقاط أمنية كامنة في الإتفاق تخص الدول الاوروبية.

وأكّدت غرانمايه في تقريرها على أهمية الحفاظ على الإتفاق النووي وضرورته الامنية -الاستراتيجية البالغة من وجهة نظر الاوروبيين، وحسب اعتقادها فان ما حث ايران والقوي الكبرى على الوصول الى الاتفاق هو نتائجه الامنية على الصعيد العالمي أكثر من نتائجه التجارية والاقتصادية.

وجاء في تقريرها: إنّ الإتفاق النووي جعل البرنامج النووي الايراني تحت إشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان بصفة عامة تطوراً هاماً للدبلوماسية العالمية أشعر القوى الكبرى بارتياح.

وأشارت غرانمايه الى ظهور دلالات على شعور الدول الموقعة على الإتفاق النووي باليأس في إمكانية الوقاية من إنهيار الإتفاق بعد إنسحاب واشنطن منه.

وكانت ايران تنوي عبر توقيع هذا الإتفاق عرض التزامها بمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضع حد للتوجه الغربي الظالم وخاصة الولايات المتحدة فضلاً عن نية الاوروبيين في إبعاد ظل الحرب عن الشرق الاوسط.

وأعربت هذه المحللة عن رؤيتها بأنّ إمكانية شن هجوم من جانب الولايات المتحدة أو اسرائيل أو كليهما ضد ايران سيخلق أزمات كبيرة جداً لاوروبا والعالم.

وكانت نتائج غزو واشنطن لأفغانستان والعراق قد بيّنت بوضوح ولادة أزمات ناجمة عنه هامة ومنها ظاهرة الهجرة التي جعلت اوروبا أمام تحدٍ، يُضاف الى ذلك إضفاء الإتفاق حالة عادية علي العلاقات بين ايران والدول الاوروبية وإزالة العداء بينهما تدريجياً.

واعتبر التقرير أنّ هذا الجانب من الإتفاق أوجس في نفوس أعداء ايران في الشرق الاوسط كإسرائيل والسعودية خوفاً وجعلهما يبدءان محاولاتهما لإفشال الإتفاق.

ورأت غرانماية ضرورة أن تعلن الدول الاوروبية علنيا معارضتها لقمة بولندا التي تقرّر إقامتها 13 و14 شباط/فبراير في وارسو عاصمة بولندا.

وختاماً أفاد التقرير بأنّ الفشل النهائي لهذا الإتفاق سيؤدّي الى خلق خطر حقيقي متمثل في وقوع صراع عسكري في الشرق الاوسط نظراً الى المساعي الذي تقوم بها شخصيات متنفذة في البيت الابيض كجون بولتون في دعم فكرة القيام بعمل عسكري أمريكي ضد ايران، ما سيكلّف اوروبا نفقات كبري، عليها تفاديها منذ الآن.