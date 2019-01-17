كولومبيا.. مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف كلية الشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الخميس.