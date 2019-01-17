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رقم الخبر: 242863 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 20:17 الاقسام: دوليات  
كولومبيا.. مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة

كولومبيا.. مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة مفخخة

لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف كلية الشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "فانغوارديا ليبرال" الكولومبية بأن انفجارا قويا هز مقر كلية الشرطة بالعاصمة صباح اليوم، حسب التوقيت المحلي.

وأكد عمدة بوغوتا أنريكي بينيالوسا مقتل 5 أشخاص جراء الانفجار وإصابة 10 آخرين بجروح. وفي وقت لاحق توفي شخص سادس متأثرا بجروحه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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