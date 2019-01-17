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رقم الخبر: 242861 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 20:14 الاقسام: عربيات  
هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي

هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال اتصال له مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميخائيل بوغدانوف" أهمية الدور الروسي في المنطقة عمومًا، والقضية الفلسطينية خصوصًا، والمواقف الروسية المتقدمة والإيجابية في الشأن الفلسطيني.

وقال مكتب هنية، في بيان مقتضب": إن رئيس حركة حماس بحث مع بوغدانوف المستجدات الفلسطينية، وأكدا مواصلة العمل في تطوير العلاقة بين الجانبين، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا والمستجدات حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأوضح هنية أنه أكد خلال الاتصال حرص الحركة على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتثمين الدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.

وكان من المقرر أن يصل هنية إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 15 يناير الجاري، لكن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أعلن أن الزيارة "أُجّلت" إلى وقت لاحق لانشغال وزير الخارجية الروسي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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