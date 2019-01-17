اعتبر مدرب المنتخب الايراني، كارلوس كيروش، أن "كأس آسيا بالنسبة لمنتخب إيران قد بدأت الآن، وعلينا من الآن فصاعداً أن نستعد بشكل جيد لمباريات الأدوار الإقصائية"، وقال" أعتقد أن المرحلة المقبلة مهمة جداً ونحن مطالبون بالتركيز لكي نصل إلى مسافة أبعد من ذلك".

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة: "دخلنا اللقاء بتشكيلة مختلفة حيث قمت بإجراء تغييرات واضحة، رغم ذلك امسكنا بزمام الأمور في البداية وأهدرنا فرصتين للتسجيل، لكن سوء الطالع كان لنا بالمرصاد، تبادلنا والمنتخب العراقي السيطرة على مجريات الشوط الثاني وسنحت لكلا الفريقين عدة فرص لحسم النتيجة لكن في النهاية أنا راضٍ عن مستوى الفريق".

واوضح بالقول: "أشعر بالإرهاق الشديد، بعد مباراة حافلة بالإثارة والتشويق من كلا الفريقين، وأود أن أهنئ جميع من كان في الملعب على الروح العالية لجهودهم التي بذلوها في واحدة من أجمل مباريات البطولة".

وبين أن "النتيجة منصفه وعادلة، وعلينا أن نرتاح قليلاً وننعم بالكثير من الراحة، لأن كأس آسيابالنسبة لمنتخب إيران قد بدأت الآن، وعلينا من الآن فصاعداً أن نستعد بشكل جيد لمباريات الأدوار الإقصائية، وأعتقد أن المرحلة المقبلة مهمة جداً ولا مجال للتعويض فيها، لذا نحن مطالبون بالتركيز لكي نصل إلى مسافة أبعد من ذلك".

ولفت إلى إنه ""يتوجب على اللاعبين أن يستعدوا جيداً لمباراة الدور الثاني، لأن وقت اللعب الحقيقي قد حان وعلى الفريق أن يقاتل من أجل أن يحجز لنفسه مكان في الأدوار المقبلة، أنا حالياً أملك تشكيلة مميزة تضم 23 لاعباً كلهم جاهزين ومستعدين لأي مواجهة قادمة".