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رقم الخبر: 242857 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 19:23 الاقسام: عربيات  
قوى العدوان تواصل خرق وقف إطلاق النار بالحديدة

قوى العدوان تواصل خرق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته، اليوم الخميس، خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية.

وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مرتزقة العدوان نفذوا، صباح اليوم، هجوماً فاشلاً في منطقة الفازة بمديرية التحيتا. وأضاف المصدر أن طيران العدوان التجسسي واصل التحليق في أجواء الميناء وعدد من مديريات المحافظة.

وليل أمس استهدف مرتزقة العدوان أماكن متفرقة في شارع الخمسين ومنطقة 7يوليو السكنية، كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والمعدلات المختلفة قريتي الكوعي والشجن بالدريهمي، في حين تعرضت مناطق شرق الفازة بالتحيتا لقصف مكثف بقذائف الهاون.

وقصفت قوى العدوان بقذائف المدفعية جنوب فندق الاتحاد وحارة الضبياني وحول منتجع الواحة في منطقة 7 يوليو وباتجاه جامعة الحديدة ومناطق متفرقة من مديرية التحيتا، فيما حلق الطيران التجسسي المعادي بكثافة في أجواء المدينة وفي أجواء المديريات الجنوبية للمحافظة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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