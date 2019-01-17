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رقم الخبر: 242856 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 19:20 الاقسام: سياسة  
ظريف يعود الى طهران و ينوّه بجهود القطاع الخاص الايراني والعراقي لرفع المستوى المعيشي في كلا البلدين
في تغريدة له اليوم الخميس؛

ظريف يعود الى طهران و ينوّه بجهود القطاع الخاص الايراني والعراقي لرفع المستوى المعيشي في كلا البلدين

غادر وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، مساء اليوم الخميس، محافظة النجف الاشرف عائدا الى العاصمة طهران؛ في نهاية زيارته الرسمية التي استغرقت 5 ايام الى العراق.

ورافق ظريف في هذه الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى؛ حيث قام باجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد واربيل والسليمانية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

كما شارك وزير الخارجية الايراني في 5 ملتقيات اقتصادية بمشاركة رجال الاعمال الايرانيين والعراقيين اقيمت في المدن والمحافظات العراقية المذكورة.

وطرح ظريف خلال هذه الملتقيات السياسات الاقليمية وبرامج الجمهورية الاسلامية الايرانية الهادفة الى تنمية العلاقات مع العراق، كما تعرف عن كثب على آراء ومشاكل التجار ورجال الاعمال في هذا الخصوص.

في تغريدة له اليوم الخميس؛

ظريف ينوّه بجهود القطاع الخاص الايراني والعراقي لرفع المستوى المعيشي في كلا البلدين

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان 'القطاع الاقتصادي الخاص في ايران والعراق يقفان جنبا الى جنب في نشاطاتهما المشتركة المفيدة من اجل النهوض بالمستوى المعيشي لشعبي البلدين'.

وخلال تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر اليوم، ذكر ظريف: لقد تشرفت بزيارة النجف وكربلاء والمراقد المقدسة و واكبت مشاعر الناس هناك.

وصرح وزير الخارجية في تغريدته، انه 'كما وقف شباننا الشجعان الى جانب اشقائهم العراقيين في مواجهة الارهابيين المتطرفين، فإن قطاعي الخاص (الايراني والعراقي) سيقفان ايضا جنبا الى جنب في اطار نشاطاتهما المفيدة المشتركة من اجل النهوض بالمستوى المعيشي لشعبي البلدين'.

علما ان وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له اجرى خلال زيارته التي استغرقت 5 ايام الى العراق مباحثات مع كبار المسؤولين في بغداد واربيل والسليمانية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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