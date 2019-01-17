بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الدور المستقبلي للعراق في الجامعة العربية .

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية "التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في العاصمة اللبنانية بيروت على هامش الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية، والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية/ الدورة الرابعة".

واضاف "وجرى في اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بالدور المستقبلي الذي سيؤديه العراق في جامعة الدول العربية خصوصاً عبر تواجده في المنظمة وترشيح عدد من الشخصيات العراقية لمناصب داخل الجامعة " حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وتابع " كما تطرق الوزير الحكيم الى جملة من القضايا الاقليمية والعربية، ومنها سوريا واليمن، ودور المجموعة العربية وآليات تنسيق جهودها في الامم المتحدة".