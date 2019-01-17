وخلال لقائها رئيس جامعة "شريف" الصناعية محمود فتوحي، استعرض الجانبان الاجراءات المتخذة في مجال تطوير التعاون العلمي والصناعي بين هذه الجامعة والجامعات والمؤسسات السويدية وتناولا بالبحث سبل تسهيل زيارات النخب العلمية للحضور في الورشات والندوات العلمية وزيارات رؤساء الجامعات لامكانيات احدهما الاخر وكذلك اقامة يوم العلم الايراني السويدي في مؤسسات الطرفين.

وقالت السفير السويدية، انه نظرا لاستقلالية الجامعات في السويد في اتخاذ القرار فان السفارة يمكنها ان تقوم بدور المسهل للعلاقات فقط.