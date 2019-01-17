اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري عن اعتقال 3 عناصر بعصابة مسلحة خلال اشتباك في مدينة ايرانشهر التابعة لهذه المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

وقال العميد قنبري في تصريح له اليوم الخميس انه وبعد الرصد الاستخباري اقتحمت وحدة من شرطة التحريات وكرا لعصابة مسلحة احد عناصرها قاتل فار من وجه العدالة في مدينة ايرانشهر.

واضاف، ان المسلحين بادروا لاطلاق النار ما حدا بقوات شرطة التحريات للرد عليهم بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم.

واوضح بانه تم خلال العملية اعتقال عناصر العصابة الثلاثة وضبط كميات من الاسلحة والاعتدة منهم.

ولفت الى اصابة اثنين من رجال الشرطة واحد عناصر العصابة حيث جرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.