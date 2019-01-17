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رقم الخبر: 242852 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 19:00 الاقسام: رياضة  
انطلاق بطولة 'الشهيد هاشمي نجاد' للمصارعة في مدينة بهشهر

انطلاق بطولة 'الشهيد هاشمي نجاد' للمصارعة في مدينة بهشهر

بدأت اليوم الخميس الدورة السادسة عشرة لبطولة 'الشهيد هاشمي نجاد' للمصارعة بمشاركة 223 مصارعا وفي اطار 22 منتخبا محليا واجنبيا في مدينة بهشر بمحافظة مازندران (شمال).

ويتنافس خلال اليوم الاول من هذه البطولة، مصارعون في الاوزان الخمسة الاولى وبحضور 30 حكما. وتضم المنتخبات الاجنبية المشاركة في هذه البطولة مصارعين من دول روسيا وجورجيا وآذربيجان وارمينيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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