قام وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا 'منصور غلامي' اليوم الخميس بزيارة جامعة 'لوفان' البلجيكية في بروكسل.

واستعرض وزير العلوم الايراني والوفد المرافق له مع رئيس الجامعة 'لوك سيلز' القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما قدم المسؤولون في جامعة لوفان، خلال هذا اللقاء، تقريرا حول المستوى العلمي وهيكلة هذه الجامعة البلجيكية.

علما ان جامعة لوفان تحتضن نحو 9 آلاف و800 طالب من شتى الجنسيات بمن فيهم 181 شخصا من الرعايا الايرانيين.

ويقوم وزير العلوم والابحاث الايراني منصور غلامي على رأس وفد سياسي واكاديمي بزيارة بلجيكا، حيث وصل الى عاصمتها بروكسل الثلاثاء الماضي، بهدف المشاركة في اجتماع فريق العمل العلمي والتقني بين ايران والاتحاد الاوروبي.