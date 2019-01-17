اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري عزم ايران على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع جمهورية اذربيجان.

وشدد اللواء باقري الذي يزور العاصمة الاذريجانية باكو لدى لقائه رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني اكتاي اسداف على ضرورة تسوية الازمات الاقلمية سلميا مؤكدا من جديد دعم ايران لسيادة جمهورية اذربيجان على جميع اراضيها وصون حدودها .

وابلغ باقري تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني لرئيس المجلس الوطني الاذربيجاني معتبرا تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين بالامر المهم وقال ان تنمية العلاقات بين شعبي البلدين في الظروف الراهنة امر ضروري .

بدوره اعتبر اسداف جمهورية اذربيجان وايران بانهما بلدان صديقان وضمن اشارته الى القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة قال ان المناخ ملائم جدا من اجل تعزيز العلاقات على اساس حسن التفاهم وبالاعتماد على هذه القيم .

واشار الى الدور المهم والارادة السياسية لقادة البلدين في تنمية التعاون الثنائي وقال ان رئيسي البلدين التقيا 12 مرة في غضون الاعوام الخمسة الاخيرة وان المباحثات التي جرت خلال زيارتهما كانت في خدمة المصالح الوطنية للبلدين.

وصرح اسداف ان المباحثات الرفيعة على الصعيد السياسي تركت تاثيرها الايجابي على العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان وايران .

واوضح ان افتتاح ممر النقل والشحن "شمال – جنوب" يتخدم التطورات الاساسية في العلاقات التجارية بين البلدين

واكد ضرورة استثمار طاقات لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وصولا للاهداف المرسومة.

واشار الى ان العلاقات البرلمانية بين ايران وجمهورية اذربيجان هي على مستوى عال واصفا المباحثات الجارية خلال زيارته الاخيرة لطهران بانها كانت مهمة .