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رقم الخبر: 242846 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني في بيروت يلتقي قائد الجيش اللبناني

السفير الإيراني في بيروت يلتقي قائد الجيش اللبناني

أجرى سفير الجمهورية الاسلامية لدى لبنان 'محمد جلال فيروزنيا' لقائين منفصلين مع قائد الجيش اللبناني الجنرال 'جوزيف عون' وايضاً رئيس دائرة المعلومات في الجيش.

وأفاد مراسل 'إرنا' من بيروت يوم الخميس، ان الجانبين استعرضا خلال هذين اللقائين، بحضور الملحق العسكري الايراني 'محمد رضا ميرزائي'، التعاون الثنائي وآخر المستجدات العسكرية والامنية في لبنان والمنطقة.

من جانبه، اكد السفير الايراني دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للسيادة الوطنية وسلامة الاراضي اللبنانية، واستعدادها للتعاون الشامل مع هذا البلد لمواجهة تهديدات العدو الصهيوني والارهاب التكفيري.

 
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