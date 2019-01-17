أكد وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، بأنه لا يحق لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو التدخل اطلاقاً في شؤون العلاقات بين ايران والعراق.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس في مدينة النجف الاشرف، قال ظريف في الرد على سؤال حول تصريحات بومبيو الاخيرة حول العلاقات بين طهران وبغداد: لا يحق له اطلاقاً التدخل في شؤون العلاقات بين ايران والعراق، اذ ان العلاقات بين البلدين قائمة قبل تأسيس الدولة الاميركية وستستمر في المستقبل ايضا.

وفي الرد على سؤال حول الزيارة التي قام بها ترامب خلسة للعراق، قال بومبيو: ان علاقاتنا مع العراق ليست مصطنعة ولسنا بحاجة لزيارة العراق سراً.. اننا نلتقي الناس ونحضر بينهم وان شعبي البلدين تربطهما علاقات وطيدة.

واشار ظريف الى ان زيارته للعراق تعد اطول زيارة قام بها لبلد ما، وقال: ان الزيارة كانت ممتازة وكانت لنا اجتماعات جيدة جدا مع المسؤولين العراقيين. واضاف: انه في جميع المدن التي زرناها كانت لنا لقاءات جيدة جدا مع المسؤولين المحليين ومندوبي القطاع الخاص وبعض الناشطين في المجتمع المدني ورؤساء العشائر، ولقد شهدنا العلاقة الوثيقة جدا بين شعبي وحكومتي البلدين وهي علاقات تاريخية، ولقد ارتوت هذه العلاقات بدماء الشهداء المراقة في الحرب ضد داعش ونأمل بأن تشكل هذه الزيارة ارضية للتعاون بين القطاعات الخاصة الايرانية والعراقية.

واكد ظريف بأن مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين سيكون وضاء جدا وستكون افضل يوما بعد آخر، ولفت الى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس روحاني الى بغداد قريبا، معربا عن امله بأن تكون مثمرة جدا.