|رقم الخبر: 242837
|تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019
|الوقت: 11:25
|الاقسام: سياسة
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أهم عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس
تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس الى قضايا مختلفة وفيما يلي أهم عناوينها:
العراق
* البناء: حراك نيابي لإستبدال مرشحي الوزارات الشاغرة والتصويت على البدلاء قبل العطلة التشريعية
* اليونسكو: اعمار الموصل صعب ويحتاج وقتا لكثرة الألغام
* التعزيزات العسكرية على الحدود لمنع تسلل الإرهاب وليس لدخول العمق السوري
* الفلسطينيون يعتزمون طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
* تدريبات أمريكية بريطانية مشتركة في بحر الصين الجنوبي
لبنان
* برّي يُبلغ هيل ربط الترسيم البري بالبحري.. و4 رؤساء يحضرون القمة
* موسكو: لا حل للمسألة الكردية الا عبر الحوار مع الدولة
* ماي تنجو من «سحب الثقة» وتسعى لكسب الدعم الكامل و«الأوروبي» مستعد لتأجيل بريكست
* فصائل المقاومة: سندافع من قدسنا بكل ما نملك ولن نترك غزة تموت والعالم يتفرج
* بغداد: للإسراع بإقرار الموازنة وفق التعديلات المطلوبة
* روحاني: الضغوط الأميركية على البلاد ستفشل ويعلن اطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر
فلسطين
* مسؤول أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن «صفقة القرن» ستعرض على الفلسطينيين والإسرائيليين بعد انتخابات الكنيست
* بريطانيا: فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومة ماي
* ايران تتعهد بإبقاء قواتها في سورية رغم تهديدات اسرائيل
* نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة
* وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته
سلطنة عمان
* مجلس الأمن يوافق على نشر «75» مراقبا للهدنة في اليمن
* «الأوروبي» مستعد لقبول اتفاق «بريكست» جديد
* الخارجية الفلسطينية تخاطب العالم: لا تكتفوا بإدانة الإستيطان
* علاوي يطالب بعقد مؤتمر اقليمي لتغليب لغة الحوار لحل الأزمات في المنطقة
* ميركل: لا يزال هناك وقت للتفاوض
قـطــر
* الإمارات تدعم «تفتيت» اليمن
* ايران لنتنياهو: باقون في سوريا
* بالأمم المتحدة.. فلسطين تتوجه لطلب العضوية الكاملة
* بريطانيا تبحر في المجهول
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