  • الخميس ١٠ جمادی الاولی ١٤٤٠
  • الخميس , يناير 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 242837 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: سياسة  
أهم عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس

تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس الى قضايا مختلفة وفيما يلي أهم عناوينها:

العراق

* البناء: حراك نيابي لإستبدال مرشحي الوزارات الشاغرة والتصويت على البدلاء قبل العطلة التشريعية

* اليونسكو: اعمار الموصل صعب ويحتاج وقتا لكثرة الألغام

* التعزيزات العسكرية على الحدود لمنع تسلل الإرهاب وليس لدخول العمق السوري

* الفلسطينيون يعتزمون طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

* تدريبات أمريكية بريطانية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

 

لبنان

* برّي يُبلغ هيل ربط الترسيم البري بالبحري.. و4 رؤساء يحضرون القمة

* موسكو: لا حل للمسألة الكردية الا عبر الحوار مع الدولة

* ماي تنجو من «سحب الثقة» وتسعى لكسب الدعم الكامل و«الأوروبي» مستعد لتأجيل بريكست

* فصائل المقاومة: سندافع من قدسنا بكل ما نملك ولن نترك غزة تموت والعالم يتفرج

* بغداد: للإسراع بإقرار الموازنة وفق التعديلات المطلوبة

* روحاني: الضغوط الأميركية على البلاد ستفشل ويعلن اطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر

 

فلسطين

* مسؤول أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن «صفقة القرن» ستعرض على الفلسطينيين والإسرائيليين بعد انتخابات الكنيست

* بريطانيا: فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومة ماي

* ايران تتعهد بإبقاء قواتها في سورية رغم تهديدات اسرائيل

* نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة

* وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته

 

سلطنة عمان

* مجلس الأمن يوافق على نشر «75» مراقبا للهدنة في اليمن

* «الأوروبي» مستعد لقبول اتفاق «بريكست» جديد

* الخارجية الفلسطينية تخاطب العالم: لا تكتفوا بإدانة الإستيطان

* علاوي يطالب بعقد مؤتمر اقليمي لتغليب لغة الحوار لحل الأزمات في المنطقة

* ميركل: لا يزال هناك وقت للتفاوض

 

قـطــر

* الإمارات تدعم «تفتيت» اليمن

* ايران لنتنياهو: باقون في سوريا

* بالأمم المتحدة.. فلسطين تتوجه لطلب العضوية الكاملة

* بريطانيا تبحر في المجهول

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/6352 sec