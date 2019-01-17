تطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس الى قضايا مختلفة وفيما يلي أهم عناوينها:

العراق

* البناء: حراك نيابي لإستبدال مرشحي الوزارات الشاغرة والتصويت على البدلاء قبل العطلة التشريعية

* اليونسكو: اعمار الموصل صعب ويحتاج وقتا لكثرة الألغام

* التعزيزات العسكرية على الحدود لمنع تسلل الإرهاب وليس لدخول العمق السوري

* الفلسطينيون يعتزمون طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

* تدريبات أمريكية بريطانية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

لبنان

* برّي يُبلغ هيل ربط الترسيم البري بالبحري.. و4 رؤساء يحضرون القمة

* موسكو: لا حل للمسألة الكردية الا عبر الحوار مع الدولة

* ماي تنجو من «سحب الثقة» وتسعى لكسب الدعم الكامل و«الأوروبي» مستعد لتأجيل بريكست

* فصائل المقاومة: سندافع من قدسنا بكل ما نملك ولن نترك غزة تموت والعالم يتفرج

* بغداد: للإسراع بإقرار الموازنة وفق التعديلات المطلوبة

* روحاني: الضغوط الأميركية على البلاد ستفشل ويعلن اطلاق قمر صناعي جديد في غضون أشهر

فلسطين

* مسؤول أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن «صفقة القرن» ستعرض على الفلسطينيين والإسرائيليين بعد انتخابات الكنيست

* بريطانيا: فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومة ماي

* ايران تتعهد بإبقاء قواتها في سورية رغم تهديدات اسرائيل

* نتنياهو: لن أسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة

* وزير السياحة التونسي يثير جدلا بظهوره على قناة عبرية ومطالبات بإقالته

سلطنة عمان

* مجلس الأمن يوافق على نشر «75» مراقبا للهدنة في اليمن

* «الأوروبي» مستعد لقبول اتفاق «بريكست» جديد

* الخارجية الفلسطينية تخاطب العالم: لا تكتفوا بإدانة الإستيطان

* علاوي يطالب بعقد مؤتمر اقليمي لتغليب لغة الحوار لحل الأزمات في المنطقة

* ميركل: لا يزال هناك وقت للتفاوض

قـطــر

* الإمارات تدعم «تفتيت» اليمن

* ايران لنتنياهو: باقون في سوريا

* بالأمم المتحدة.. فلسطين تتوجه لطلب العضوية الكاملة

* بريطانيا تبحر في المجهول