فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:

ایران

📌الرئیس روحاني امام محافظي البلاد: لیکن رأي ابناء الشعب مصدر اصلاح الامور

📌المدعي العام الایراني: توقفنا عن تنفيذ الحدود الالهیة بسبب تحفظات بشأن حقوق الانسان

جمهوري اسلامي

📌 ظریف في الملتقی التجاري بین البلدین بکربلاء: حجم التبادل التجاري بین ایران والعراق وصل الی ثمانیة ملیارات دولار

📌 71 مشرعاً بریطانیاً یطالبون باجراء استفتاء ثان بشأن "بریکزیت"

📌البرادعي یحذر من مغبة تعدیل الدستور المصري

کیهان

📌صحیفة "تاغس اشبیغل" الالمانیة: ایران تحولت الی قوة کبری بعد 40 عاماً

📌 C.N.N: اصلاحات ابن سلمان في السعودیة سطحیة وخاویة

📌الاغلاق الحکومی بامریکا یبلغ 27 یوماً.. وترامب والدیمقراطیون لازالوا یعاندون

آرمان

📌مدعي عام طهران یعلن عن ملاحقة 30 مدیراً قضائیاً؛ ویؤکد ان بنك "سرمایة" نموذج لفساد تام

آفتاب یزد

📌 C.N.B.C تتحدث عن احتمال تمدید امریکا للاعفاء النفطي الایراني

دنیاي اقتصاد

📌رئیس لجنة الامن القومي البرلمانیة: عدم وجود مستشار اقتصادي ایراني في سوریا یبعث علی الحزن

📌مدعي عام طهران یفند ادعاء الحکومة البریطانیة بشأن السجینة "نازنین زاغري"

شرق

📌الشیخ أحمد جنتي: الهجمة المبکرة علی مجلس صیانة الدستور موجهة من خارج البلاد

خراسان

📌القائد العام للحرس الثوري: الکیان الصهیوني سیدرك مستقبلاً حکمة ایران بالصبر تجاه ممارساته الیائسة

📌ابرام بروتوکول للتعاون الدفاعي بین ایران وجمهوریة آذربایجان

📌الرئیس روحاني: الشعب یعرف جیداً الجذور الداخلیة والخارجیة للمشاکل