|رقم الخبر: 242836
|تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019
|الوقت: 10:50
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:
ایران
📌الرئیس روحاني امام محافظي البلاد: لیکن رأي ابناء الشعب مصدر اصلاح الامور
📌المدعي العام الایراني: توقفنا عن تنفيذ الحدود الالهیة بسبب تحفظات بشأن حقوق الانسان
جمهوري اسلامي
📌 ظریف في الملتقی التجاري بین البلدین بکربلاء: حجم التبادل التجاري بین ایران والعراق وصل الی ثمانیة ملیارات دولار
📌 71 مشرعاً بریطانیاً یطالبون باجراء استفتاء ثان بشأن "بریکزیت"
📌البرادعي یحذر من مغبة تعدیل الدستور المصري
کیهان
📌صحیفة "تاغس اشبیغل" الالمانیة: ایران تحولت الی قوة کبری بعد 40 عاماً
📌 C.N.N: اصلاحات ابن سلمان في السعودیة سطحیة وخاویة
📌الاغلاق الحکومی بامریکا یبلغ 27 یوماً.. وترامب والدیمقراطیون لازالوا یعاندون
آرمان
📌مدعي عام طهران یعلن عن ملاحقة 30 مدیراً قضائیاً؛ ویؤکد ان بنك "سرمایة" نموذج لفساد تام
آفتاب یزد
📌 C.N.B.C تتحدث عن احتمال تمدید امریکا للاعفاء النفطي الایراني
دنیاي اقتصاد
📌رئیس لجنة الامن القومي البرلمانیة: عدم وجود مستشار اقتصادي ایراني في سوریا یبعث علی الحزن
📌مدعي عام طهران یفند ادعاء الحکومة البریطانیة بشأن السجینة "نازنین زاغري"
شرق
📌الشیخ أحمد جنتي: الهجمة المبکرة علی مجلس صیانة الدستور موجهة من خارج البلاد
خراسان
📌القائد العام للحرس الثوري: الکیان الصهیوني سیدرك مستقبلاً حکمة ایران بالصبر تجاه ممارساته الیائسة
📌ابرام بروتوکول للتعاون الدفاعي بین ایران وجمهوریة آذربایجان
📌الرئیس روحاني: الشعب یعرف جیداً الجذور الداخلیة والخارجیة للمشاکل
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