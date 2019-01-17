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رقم الخبر: 242836 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 10:50 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌الرئیس روحاني امام محافظي البلاد: لیکن رأي ابناء الشعب مصدر اصلاح الامور

📌المدعي العام الایراني: توقفنا عن تنفيذ الحدود الالهیة بسبب تحفظات بشأن حقوق الانسان

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌 ظریف في الملتقی التجاري بین البلدین بکربلاء: حجم التبادل التجاري بین ایران والعراق وصل الی ثمانیة ملیارات دولار

📌  71 مشرعاً بریطانیاً یطالبون باجراء استفتاء ثان بشأن "بریکزیت"

📌البرادعي یحذر من مغبة تعدیل الدستور المصري

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌صحیفة "تاغس اشبیغل" الالمانیة: ایران تحولت الی قوة کبری بعد 40 عاماً

📌    C.N.N: اصلاحات ابن سلمان في السعودیة سطحیة وخاویة

📌الاغلاق الحکومی بامریکا یبلغ 27 یوماً.. وترامب والدیمقراطیون لازالوا یعاندون

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌مدعي عام طهران یعلن عن ملاحقة 30 مدیراً قضائیاً؛ ویؤکد ان بنك "سرمایة" نموذج لفساد تام

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌     C.N.B.C تتحدث عن احتمال تمدید امریکا للاعفاء النفطي الایراني

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌رئیس لجنة الامن القومي البرلمانیة: عدم وجود مستشار اقتصادي ایراني في سوریا یبعث علی الحزن

📌مدعي عام طهران یفند ادعاء الحکومة البریطانیة بشأن السجینة "نازنین زاغري"

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌الشیخ أحمد جنتي: الهجمة المبکرة علی مجلس صیانة الدستور موجهة من خارج البلاد

خراسان

عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز پنجشنبه ۲۷ دی :

📌القائد العام للحرس الثوري: الکیان الصهیوني سیدرك مستقبلاً حکمة ایران بالصبر تجاه ممارساته الیائسة

📌ابرام بروتوکول للتعاون الدفاعي بین ایران وجمهوریة آذربایجان

📌الرئیس روحاني: الشعب یعرف جیداً الجذور الداخلیة والخارجیة للمشاکل

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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