أعلن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، ان الآلية المالية الاوروبية الخاصة (اس.بي.وي) أصبحت على وشك التفعيل.

وفي تصريح خاص لمراسل 'إرنا'، أضاف المتحدث -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- ان الاتحاد الاوروبي يلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي في سياق احترام القوانين الدولية والامن المشترك. وتابع: كما يتوقع من ايران أن تقوم بدور بنّاء في هذا الاطار وتواصل إلتزامها بكافة التعهدات النووية.

ونوّه المسؤول الاوروبي الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت في تقاريرها المتتالية ووفقاً لمعايير دقيقة، ان ايران ملتزمة بتعهداتها النووية.

وشدد المتحدث على انه لا يمكن استبدال الاتفاق النووي بأي آلية سلمية اخرى. وتابع: ان الاتحاد الاوروبي وضع آليات رصينة من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي؛ موضحاً: لقد قمنا بتحديث قوانين الحجب، والتسهيلات المالية لدى بنك الاستثمار الاوروبي.

واستطرد: كما ان الاطراف الاوروبيين للاتفاق النووي بما يشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا ملتزمون بالحفاظ على التعاون المالي المؤثر مع ايران ولا سيما في سياق تفعيل الآلية المالية الخاصة التي تعرف بـ 'اس.بي.وي'.

ولفت الى ان هذه الآلية المالية باتت في مراحلها الاخيرة لتدخل حيز التنفيذ.