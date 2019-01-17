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رقم الخبر: 242834 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 10:01 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح 3 مشاريع تنموية في ميناء "الإمام الخميني" جنوب ايران
برعاية وزير الطرق وبناء المدن..

إفتتاح 3 مشاريع تنموية في ميناء "الإمام الخميني" جنوب ايران

افتتح وزير الطرق وبناء المدن الايراني "محمد اسلامي"، الاربعاء، 3 مشاريع تنموية في ميناء الامام الخميني (رض) بجنوب ايران.

وذكر تقرر لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، ان وزير الطرق وبناء المدن يرافقه المدير التنفيذي للمنظمة تفقد ميناء الامام الخميني (رض).

وتقرر على هامش هذه الزيارة، أن تبدأ عمليات بناء مصنع للوقود من الحبوب ومصنع انتاج زيت فول الصويا.

وادرجت عملية اجراء الصيانة الرئيسية لطريق سربندر إلى ميناء الإمام الخميني ضمن المشاريع الأخرى في جدول أعمال الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الطرق وبناء المدن للموانئ الجنوبية للبلاد.

كما تم بحضور وزير الطرق وبناء المدن، افتتاح مستودعات متعددة الأغراض لتخزين البضائع وفتح ممر لانبوب نقل زيت الطعام.

 
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