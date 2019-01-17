كشفت صحيفة (ميرور) البريطانية، أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 26 عاما، اشترى سيارة جديدة نوع "بينتلي".

وظهر صلاح بجانب سيارته الجديدة، التي يصل سعرها إلى 330 ألف دولار.

والتقطت عدسات المصورين صلاح وهو يغادر أحد المطاعم في مدينة برايتون، رغم أنه حاول إخفاء وجهه تفاديا لملاحقة المعجبين، وذلك عقب المباراة التي جمعت الريدز ومضيفه برايتون التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر البريميرليغ، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد، سجله النجم المصري في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.