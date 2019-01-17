أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأنه في حالة موافقة الجانب العراقي سيتم التوقيع على اتفاقية الغاء التأشيرات التجارية بين البلدين تزامناً مع زيارة الرئيس روحاني الى بغداد.

وفي حديث له خلال لقائه مساء الاربعاء عددا من رؤساء العشائر في محافظتي كربلاء وبابل في مقر القنصلية الايرانية في كربلاء، قال ظريف: انه ومنذ 5 اعوام اقترحنا مسألة الالغاء المتبادل والكامل لتأشيرات الدخول بين البلدين، إلا ان الجانب العراقي لم يوافق عليه لغاية الآن.

واضاف: لقد اقترحنا اخيرا بأن يتم على الاقل الغاء تأشيرات التجار وقدمنا ذلك للحكومة العراقية وفي حال الموافقة عليه يمكننا التوقيع عليه خلال الزيارة التي سيقوم بها الدكتور روحاني الى بغداد (مارس القادم).

وتابع ظريف: اننا مستعدون تماما لالغاء تأشيرات الدخول، إلا ان هذا الامر لا يكون من جانب واحد وينبغي ان يكون متبادلا.

وفي جانب آخر من حديثه، اشار ظريف الى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين الايراني والعراقي وفي مقدمة ذلك حب الامام الحسين (ع) وزيارة الاربعين، واضاف: ان دماء شبابنا قد اختلطت في الحرب ضد داعش وليس بامكان اي قوة فصل الشعبين عن بعضهما بعضاً شريطة ان نؤمن بهذه الحقيقة.

واضاف: انني اعلن هنا بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترى أي سقف وحدود لتطوير العلاقات مع البلد الشقيق والصديق العراق.

وقال وزير الخارجية الايراني: ان الحكومة العراقية لها الرغبة والارادة السياسية في هذا الاتجاه؛ ولكن هنالك بعض العقبات التي ستزال بارادة الشعب العراقي.

واكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير حاجات العراق بصورة كاملة في المجالات التقنية والهندسية. كما اكد ضرورة التعاون بين ايران والعراق في مجال اجتثاث جذور الارهاب التكفيري على صعيدي الافكار المتطرفة والفقر.

وكان وزير الخارجية الايراني قد شارك يوم الاربعاء في ملتقى اقتصادي كبير بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحافظات جنوب ووسط العراق اقيم في مدينة كربلاء المقدسة.