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رقم الخبر: 242830 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
ظريف: الشعب الايراني حطّم أسطورة القوة الأميركية الكبرى

ظريف: الشعب الايراني حطّم أسطورة القوة الأميركية الكبرى

أشار وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الى الذكرى السنوية لهروب الشاه من ايران وتزامنه مع الذكرى السنوية لتنفيذ الاتفاق النووي، مؤكداً بأن الشعب الايراني حطم أسطورة القوة الاميركية الكبرى.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، كتب ظريف باللغة الانجليزية في الذكرى الثالثة لتنفيذ الاتفاق النووي: قبل 40 عاماً وفي مثل هذا اليوم أرغم الشعب الايراني عميل أميركا (الشاه) على الهروب من ايران.. قبل 3 أعوام بدأ تنفيذ الاتفاق النووي وأنهى أعواماً من حالة فرض الصفة الأمنية على قضية ايران.

 
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