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رقم الخبر: 242827 تاريخ النشر: كانون الثاني 17, 2019 الوقت: 09:25 الاقسام: عربيات  
اليمن.. إطلاق 3 صواريخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة في نجران

اليمن.. إطلاق 3 صواريخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة في نجران

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الأربعاء، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري يمني "المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت 3 صواريخ "زلزال1" محلي الصنع على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وحققت إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية اليمنية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من القذائف في ذات الجبهة، مؤكدا أن القصف المدفعي حقق إصابات مباشرة في صفوف وآليات المرتزقة.

يذكر أن وحدة الهندسة دمرت أمس الثلاثاء، آلية عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء البقع قبالة نجران.

 
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