نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ما رددته بعض وسائل الاعلام البولندية عن تعليق طهران اصدار تأشيرات دخول للسائحين البولنديين الراغبين بالسفر الى ايران.

وكانت وكالة انباء رويترز قد اوردت عن محطة (زت) الاذاعية البولندية ان ايران علّقت اصدار تأشيرات الدخول السياحية لرعايا هذا البلد.

ويأتي هذا النبأ بعد قبول بولندا استضافة مؤتمر مناوئ لايران في الشهر المقبل برعاية اميركا والذي واجه احتجاحا من طهران.