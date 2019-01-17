وفي تصريح خاص ادلى به لمراسل وكالة 'إرنا'، قال المسؤول الاوروبي: اننا على اطلاع بعقد مؤتمر حول الشرق الاوسط بعنوان 'الامن والسلام في الشرق الاوسط'؛ ولكن نظرا لان موغريني في رحلة لها في تلك الايام فمن المستبعد ان تشارك فيه.

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اعلن في تصريح لقناة 'فوكس نيوز' خلال جولته الشرق اوسطية بأن المؤتمر الذي سيعقد يومي 13 و 14 مارس القادم سيركز على انشطة ايران الاقليمية، حسب وصفه.