تم التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان في باكو خلال اللقاء بين رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية 'اللواء محمد باقري'، و وزير الدفاع الاذربيجاني 'ذاكر حسن اف'.

وابرمت هذه الاتفاقية خلال زيارة اللواء باقري الى باكو ولقائه مع وزير الدفاع الاذربيجاني، وهي تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات العسكرية والتقنية.

وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حسن اف، قال اللواء باقري: ان سبل التعاون المستقبلي بين ايران وجمهورية آذربيجان نوقشت خلال هذا اللقاء الحميم والودّي الذي عقد بعد الاجتماع مع الرئيس الاذربيجاني.

واضاف: لقد تم التأكيد على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة اراضي جمهورية آذربيجان خلال هذا اللقاء، كما اكدنا على ضرورة تطوير التعاون في شتى المجالات اللوجستية والتعليمية ونقل الخبرات العملياتية.

واشار رئيس هيئة الاركان العام للقوات المسلحة الايرانية الى التوافقات القيمة التي تم التوصل اليها خلال هذا اللقاء؛ معربا عن امله بأن تسهم هذه الزيارة في مضي خطوات جبارة لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين. واضاف: ان هناك آفاق مشرقة جدا بشأن مستقبل العلاقات الدفاعية والامنية بين البلدين.

من جانبه، اعرب وزير الدفاع الاذربيجاني عن سروره لزيارة اللواء باقري الى باكو؛ مبينا ان الجانبين الايراني والاذربيجاني ناقشا قضايا هامة خلال اللقاء؛ 'وقد عقدنا املاً كبيرا على هذه الزيارة'.

واشار حسن اف الى تطوير التعاون بين ايران وجمهورية آذربيجان في شتى المجالات؛ معربا عن ثقته بشأن ارتقاء التعاون العسكري بين البلدين الى اعلى مستوى.

كما اشاد وزير الدفاع الاذربيجاني بمواقف ايران المساندة لسيادة الاراضي الآذربيجانية؛ وقال: ان هذه الزيارة شكلت فرصة لدراسه نشاطات اللجنة العسكرية المشتركة بين ايران وجمهورية آذربيجان.

علماً ان اللواء باقري سيلتقي خلال زيارته الحالية لباكو، بكل من رئيس المجلس الوطني ورئيس الوزراء في هذا البلد.