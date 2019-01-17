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رقم الخبر: 242821 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 21:39 الاقسام: محليات  
ظريف يعتبر اعتقال مذيعة قناة "برس تي في" انتهاك لحرية التعبير

ظريف يعتبر اعتقال مذيعة قناة "برس تي في" انتهاك لحرية التعبير

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتقال مذيعة قناة "برس تي في" مرضية هاشمي الايرانية ذات الاصول الاميركية من قبل السلطات الاميركية انتهاكا لحرية التعبير، مطالبا بالافراج عنها.

وفي تصريح لقناة "العالم" الاخبارية يوم الاربعاء، قال ظريف: ان مرضية هاشمي متزوجة من رجل ايراني لهذا فهي تعتبر مواطنة ايرانية؛ وبناء عليه نری من واجبنا ان ندافع عن حقوق مواطنينا.. لقد کانت مذيعة رسمية وکانت لها حياتها ورسالتها المحددة.

وتابع قائلاً: ان قيام الولايات المتحدة باعتقالها يعد عملا سياسيا لا يمکن القبول به وانتهاکا صارخا لحرية التعبير.

واضاف: يجب علی الاميرکان ان يکفوا عن مواصلة هذا اللعب السياسي دون اضاعة الفرصة وفي أسرع وقت.

 

 
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