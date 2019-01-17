كشفت صحيفة (الأخبار) عن برقية سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن الى بيروت، وتتضمّن موقف الولايات المتحدة الرافض لدعوة سوريا الى القمّة الاقتصادية، والمهدّد بالعقوبات على لبنان في حال مشاركته في إعادة إعمار سوريا.

وأشارت (الأخبار) الى أن الموقف الأميركي، أُبلغ رسميًا الى وزارة الخارجية والمغتربين، بأكثر من طريقةٍ، كتولّي السفارة الأمريكية في بيروت نقل رسالة إدارتها، مُباشرةً، الى المسؤولين المعنيين في قصر بسترس.

أما القناة الأخرى، فتمثلت بإبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية موقفها الى سفارة لبنان في واشنطن.

وأوضحت (الأخبار) أنها حصلت على نسخةٍ من برقية سرية (الملّف 6/4، فاكس رقم 4/11، تاريخ 3/1/2019) مرسلة من البعثة اللبنانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الى وزارة الخارجية في بيروت، تحت عنوان (رصد المواقف من احتمال دعوة سوريا الى المشاركة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية الإجتماعية في بيروت).

وورد في البرقية، ما حرفيته: (أَبلَغَنا مكتب لبنان في وزارة الخارجية الأمريكية، خطيًا عبر البريد الإلكتروني، بعد مراجعة الموظف لرؤسائه في الوزارة (الخارجية الأمريكية) تبعًا لسؤالنا، بما يأتي: (نحثّ لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الإحجام عن توجيه الدعوة الى سوريا. كما نحثّ لبنان على عدم اتخاذ أية خطوات تُساهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء. وإنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعاً للعقوبات الأمريكية)).