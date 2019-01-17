أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية الأدميرال كاوانو كاتسوتوشي، ان أي حدث في الخليج الفارسي قد يشكل مشكلة كبيرة لطوكيو.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية الأدميرال كاوانو كاتسوتوشي في تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء الى التوتر المحتمل بين أمريكا والصين في عام 2019، قائلاً: أولاً نقوم ببعض المساعي الدبلوماسية للحد من التوترات ونناقش الاجراءات الدبلوماسية، ثانياً ندرك ان هذه الحالة يمكنها ان تهدد أمننا الداخلي، لذلك قررنا تعزيز قوتنا العسكرية.

وحول موقف اليابان تجاه القضية الكورية لا سيما بعد فشل مباحثات بيونغ يانغ وواشنطن واحتمال دعم طوكيو لهذه العملية، قال: نناقش حل هذه القضية في إطار التعاون الثنائي مع أمريكا، طالما العلاقات والمباحثات الثنائية بين أمريكا وكوريا الشمالية قائمة فإننا نقوم بمراقبتها ومتابعتها.

وبشأن موقف اليابان من التوتر بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج الفارسي، في مايخص المشاكل في الخليج الفارسي ينبغي القول: ان هذه المنطقة هي جزء من مسار توفير النفط لنا، لذلك نعيرها الاهتمام ونحن ننتظر حلاً سلمياً لهذه المشكلة.

وعن الأهمية التي توليها اليابان لأي توتر واشتباك في المنطقة، قال: يمكنني القول اذا حدثت مشكلة هناك سيما في الخليج الفارسي يمكن لهذا الأمر ان يحدث مشكلة كبيرة لليابان.