يستعد الفلسطينيون للتقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالرغم من أن هذه الخطوة ستقابل برفض من الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، الثلاثاء.

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وفي حال حصولهم على العضوية الكاملة فمن شأن ذلك أن يمنحهم اعترافا دوليا بدولتهم.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، للصحافيين “نعلم اننا سنواجه فيتو من الولايات المتحدة، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا” للحصول على العضوية الكاملة.

من جهة اخرى أصيب شابان فلسطينيان فجر الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتدائها على قرية عنزة جنوب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي فيها ما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن جنين ونابلس وبيت لحم ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 13 فلسطينيا بينهم طفلان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستفزازية بحق الفلسطينيين من خلال عمليات الدهم وتفتيش منازلهم حيث اعتقلت أمس 28 فلسطينيا بالضفة الغربية.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية فصايل شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية وهدمت منزلا فلسطينيا.

وذكرت وكالة وفا أن “قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت قرية فصايل وهدمت منزلا تعود ملكيته للفلسطيني عبد الهادي علي عبيات”.

إلى ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، مناورات بالقرب من الحدود الشمالية مع قطاع غزة، تحاكي عدة سيناريوهات من الهجمات.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان نشره الثلاثاء، "يجري بعد ظهر الثلاثاء تمرين عسكري في محيط مدينة سديروت". وأضاف أنه "ستلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لوسائط نقل كما سيتم سد بعض محاور الطرق في المنطقة على فترات".