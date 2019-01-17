لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون الاربعاء، إثر كسر زحف لهم في محافظة الجوف، فيما شن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية في محافظة تعز.

مصرع وجرح العديد من الغزاة وتدمير 3 آليات لهم في نهم

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا واسعا لمرتزقة العدوان مسنودا بغطاء جوي من مختلف أنواع الطيران على وادي أسطر بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأكد المصدر تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال انكسار الزحف في وادي أسطر.

وكانت وحدة الهندسة دمرت، الثلاثاء، ثلاثة أطقم لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة جبهتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن مصرع وإصابة من كان على متنها، كما قتل عدد من مرتزقة العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء تسللهم في جبهة حام بمديرية المتون.

وفي محافظة تعز، شن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع يتمركز فيها مرتزقة العدوان في منطقة أبعر تم خلالها اغتنام أسلحة وسقوط قتلى وجرحى منهم.

كما كسر الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، محاولة زحف واسعة لمرتزقة الجيش السعودي بغطاء جوي مكثف في جبهة جيزان، وأوقعوا في صفوفهم أعدادا من القتلى والجرحى.

وأفاد مصدر عسكري بانكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي على تبة الصياد والصافية في جيزان.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال انكسار زحفهم دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم على الرغم من مساندة طيران العدوان لمرتزقته على الأرض.

إلى ذلك شنت وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية مساء الثلاثاء قصفا مدفعيا مكثفا على تجمعات أفراد وآليات مرتزقة العدوان في نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات.