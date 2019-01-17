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رقم الخبر: 242811 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
جرحى في موجة مظاهرات بالسودان

جرحى في موجة مظاهرات بالسودان

واصل محتجون سودانيون التظاهر، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأصيب 8 أشخاص على الأقل، في مظاهرات مسائية خرجت ليل الثلاثاء، حسب موقع سودان تربيون.

ونشرت الشرطة عشرات من السيارات المحملة بالجنود، ما أدى إلى كر وفر بين القوات والمتظاهرين.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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