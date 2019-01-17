فشلت جلسة المفاوضات الأخيرة التي جرت الأربعاء، في تونس بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدن الطبوبي، في التوصل الى اتفاق ينهي أزمة الاضراب العام المقرر يوم الخميس في كامل القطاعات في تونس.

اللقاء الذي جمع صباح الأربعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، لم يدم سوى ثلاث دقائق فقط ، حيث تم رفع جلسة التفاوض ".

وأكد طاهري أن "الحكومة لم تكن لها أية نية للتفاوض وتقديم مقترحات جدية ، والاجتماع الذي حدث كان لقاء مجاملة، دام ثلاث دقائق ولم تجر خلاله مفاوضات".

وأشار إلى أن "الاتحاد متمسك بالإضراب، الذي هو قائم وسينطلق في حدود منتصف ليلة الأربعاء إلى غاية منتصف ليلة الخميس 17 يناير".

ودعا أعوان الوظيفة العمومي والقطاعات الحيوية إلى التجند، لإنجاح الإضراب واثبات تمسك العمال والموظفين بتلك المطالب.