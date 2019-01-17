تجددت الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في كل أنحاء طرابلس في ليبيا، بعد سماع أصوات الاشتباكات، حسب ما أعلنته وسائل إعلام ليبيا، الأربعاء.

من جانب آخر قال متحدث باسم القوات التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قوات تابعة له هي من تقود ما سماها "عملية التطهير في جنوب البلاد بالتنسيق مع قيادات القبائل هناك".

واعتبر المسماري أن "عملية الجنوب تعد تلبية لنداءات الشعب الليبي المتكررة لفرض هيبة القانون في كل المناطق الليبية، خاصة نداءات أهالي الجنوب الذين يعانون من الإرهاب والجريمة".

وهاجم المسماري رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، وحمله مسؤولية توقف مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال: "السراج كان يطمح في تنصيب نفسه على رأس المؤسسة العسكرية، فيما أبدت القوات المسلحة رغبتها في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، على أن يكون الرئيس المنتخب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن السراج كانت له بعض الأهداف أخرى".