  • الخميس ١٠ جمادی الاولی ١٤٤٠
  • الخميس , يناير 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 242808 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 19:22 الاقسام: عربيات  
خمرٌ ونوادٍ ليلية في السعودية قريبًا

خمرٌ ونوادٍ ليلية في السعودية قريبًا

كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عبر حسابه على "توتير" عن المرحلة القادمة من "البرنامج التغريبي" الذي يعتمده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح مجتهد أن محمد بن سلمان سيعمد خلال أسابيع إلى السماح ببيع الخمر بصورة علنية، وإنشاء نوادٍ ليلية تضمن القمار، لافتًا الى أن ذلك يحصل بالفعل داخل المملكة لكن بشكل سرّي. ‏

مجتهد قال أنه في المرحلة المقبلة سيتم "السماح ببيع واستهلاك الخمر على مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم"، و"السماح بإنشاء نواد ليلية، بالإضافة إلى السماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار".

وأشار مجتهد إلى أن الخمور تباع عمليًا في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلية موجودة سرًا، غير أن الجديد في الأمر هو "ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطاؤه صفة قانونية ومعلنة ومحمية".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3010 sec