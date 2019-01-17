كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عبر حسابه على "توتير" عن المرحلة القادمة من "البرنامج التغريبي" الذي يعتمده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح مجتهد أن محمد بن سلمان سيعمد خلال أسابيع إلى السماح ببيع الخمر بصورة علنية، وإنشاء نوادٍ ليلية تضمن القمار، لافتًا الى أن ذلك يحصل بالفعل داخل المملكة لكن بشكل سرّي. ‏

مجتهد قال أنه في المرحلة المقبلة سيتم "السماح ببيع واستهلاك الخمر على مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم"، و"السماح بإنشاء نواد ليلية، بالإضافة إلى السماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار".

وأشار مجتهد إلى أن الخمور تباع عمليًا في بعض الفنادق بشكل غير رسمي وأن النوادي الليلية موجودة سرًا، غير أن الجديد في الأمر هو "ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطاؤه صفة قانونية ومعلنة ومحمية".