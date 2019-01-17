تنظر محكمة التمييز في البحرين في الطعن المتعلّق بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلامية الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبّد وذلك في جلسة 28 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكانت محاكم نظام آل خليفة قد أصدرت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكمًا بالسجن المؤبّد على الشيخ سلمان وألغت حكم البراءة بحقّه، كما أصدرت حكم المؤبّد على النائبين السابقين عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

من جانبها، عائلة الشيخ سلمان ذكرت بعد جلسة الاستئناف الثالثة التي عُقدت في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنّ المحكمة رفضت السماح للمحامين بمقابلة الشيخ سلمان، كما لم تسمح لهم بتقديم المرافعتين الشفوية والمكتوبة على عكس سماحها بذلك للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامّة قد أعلنت في 27 حزيران/يونيو 2018 عن استئناف الحكم الذي قضى ببراءة الشيخ سلمان من تهم التخابر مع قطر.

وكان الشيخ علي سلمان قد اعتُقل في العام 2014، وحُكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.