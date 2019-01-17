طلب نادي برشلونة الإسباني من المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اتمام شرطين قبل النظر في الموافقة على إعادته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر نيمار دا سيلفا الانضمام إلى باريس سانت جرمن الفرنسي قبل عامين من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مقابل 222 مليون يورو ، دون التفاوض مع النادي الكتلوني.

وكشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا رئيس تحرير صحيفة “أوك” الإسبانية أن نجم فريق باريس سان جيرمان مُطالب بالتضحية بثروة كبيرة جداً في حال أراد العودة إلى مكانه السابق.

وجاءت تصريحات إدواردو إندا في مقابلة مع برنامج “التشيرنجويتو” التلفزيوني الإسباني على قناة “ميجا” ، حيث أكد بأن برشلونة طلب من نيمار اتمام شرطين قبل بدء المفاوضات.

وقال الصحفي الإسباني : “برشلونة وضع شرطين لإتمام عودة نيمار ، الأول هو الحصول على 50 بالمئة من حقوق الصورة الخاصة به ، والثاني سحب الدعوى القضائية التي رفعها للحصول على مكافأة التجديد”.