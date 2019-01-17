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رقم الخبر: 242805 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: رياضة  
تشكيلة المنتخب العراقي أمام إيران

تشكيلة المنتخب العراقي أمام إيران

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيلة المنتخب العراقي أمام المنتخب ايراني في المباراة التي يخوضها مساء اليوم في إطار منافسات بطولة آسيا المقامة في الإمارات .

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ان تشكيلة المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب كاتانيتش تتضمن: جلال حسن في حراسة المرمى، وعلي عدنان وعلي فائز وأحمد ابراهيم وعلي مهاوي في الدفاع. وأضاف: وفي الوسط سيلعب همام طارق وصفاء هادي وأمجد عطوان، فيما سيلعب في الهجوم حسين علي وأحمد ياسين ومهند علي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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