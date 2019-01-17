أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيلة المنتخب العراقي أمام المنتخب ايراني في المباراة التي يخوضها مساء اليوم في إطار منافسات بطولة آسيا المقامة في الإمارات .

وذكر بيان لاتحاد الكرة، ان تشكيلة المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب كاتانيتش تتضمن: جلال حسن في حراسة المرمى، وعلي عدنان وعلي فائز وأحمد ابراهيم وعلي مهاوي في الدفاع. وأضاف: وفي الوسط سيلعب همام طارق وصفاء هادي وأمجد عطوان، فيما سيلعب في الهجوم حسين علي وأحمد ياسين ومهند علي.