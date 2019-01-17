بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا، بدأت الحسابات للتعرف على حظوظ المنتخب الفلسطيني في التأهل إلى دور الـ16 بين أفضل ثوالث، برفقة الأردن وأستراليا صاحبي الصدارة والوصافة.

ورغم فشله في تحقيق أي انتصار، أو تسجيل أي هدف في مباريات المجموعة الثانية، لا يزال المنتخب الفلسطيني يتمسك بأمل "ضعيف" للتأهل لدور الـ16، بين أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث. وحصد المنتخب الفلسطيني نقطتين من تعادلين سلبيين أمام سوريا والأردن، بينما هزم بنتيجة 0-3 أمام استراليا.