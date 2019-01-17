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رقم الخبر: 242804 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: رياضة  
بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي

بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي

بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا، بدأت الحسابات للتعرف على حظوظ المنتخب الفلسطيني في التأهل إلى دور الـ16 بين أفضل ثوالث، برفقة الأردن وأستراليا صاحبي الصدارة والوصافة.

ورغم فشله في تحقيق أي انتصار، أو تسجيل أي هدف في مباريات المجموعة الثانية، لا يزال  المنتخب الفلسطيني يتمسك بأمل "ضعيف" للتأهل لدور الـ16، بين أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث. وحصد المنتخب الفلسطيني نقطتين من تعادلين سلبيين أمام سوريا  والأردن، بينما هزم بنتيجة 0-3 أمام استراليا.

 

 
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مصدر الخبر: سكاي نيوز
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