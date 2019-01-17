بعد أن أصبحا زميلين في فريق واحد، كشف أسطورة يوفنتوس الإيطالي المدافع المخضرم جورجيو كيليني عن ذكريات سيئة مع كريستيانو رونالدو، قائلا إن النجم البرتغالي "حطم أحلامه أكثر من مرة".

لكن كيليني اعترف، في تصريحاته لشبكة "بي بي سي"، بتأثير قدوم رونالدو لى تورينو، واعتبر أن فريق "السيدة العجوز" لم يكن يحلم بالحصول على لقب دوري الأبطال قبل انضمام "الدون" إليه.

وأوضح النجم المخضرم البالغ من العمر 34 عاما، أن "أحلامه تحطمت في الماضي بشأن الحصول على دوري أبطال أوروبا، عندما تواجه فريقه مع ريال مدريد بقيادة رونالدو آنذاك في عدة مناسبات"، كان آخرها تخطي "الميرنغي" نظيره الإيطالي في ربع نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، بعد عام واحد من فوز ريال مدريد بنتيجة 4-1 في نهائي البطولة ذاتها.