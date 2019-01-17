الدفاع الامريكية تقرّ بتفوّق بكين في التصنيع العسكري

أفاد تقرير نشرته وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين شارفت على الانتهاء من صناعة بعض أنظمة الأسلحة الأكثر تطوراً في العالم، وهي في بعض المجالات تفوقت بالفعل على منافسيها.

وقال التقرير غير السري لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية: إن بكين حققت قفزات عسكرية هائلة في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قوانين صينية تجبر الشركاء الأجانب على الكشف عن أسرارهم التقنية مقابل السماح بدخولهم إلى السوق الصيني الهائل.

ونتيجة لسياسة "الحصول على التقنية بأي وسيلة متاحة"، وفق التقرير، أصبحت الصين الآن في المقدمة في عدة مجالات، مثل صناعة السفن العسكرية والصواريخ المتوسطة المدى والأسلحة الأسرع من الصوت، حيث يمكن للصواريخ الأسرع من الصوت بخمسة أضعاف تحاشي أنظمة الدفاع الصاروخي.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "القوة العسكرية للصين" أن "نتيجة هذه المقاربة المتعددة الأوجه لاقتناء التقنية هي وصول جيش التحرير الشعبي الى حد طرح بعض من أحدث أنظمة الأسلحة في العالم".

ويشير التقرير ايضا إلى أن تنامي القوة العسكرية للصين وامتلاكها قدرات متطورة في الجو والبحر والفضاء، وكذلك الفضاء الإلكتروني، سيمكنها "من فرض إرادتها في المنطقة".

وتركز بكين بشكل خاص على احتمال نشوب نزاع مع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

استفزاز أمريكي بريطاني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

من جانبها أعلنت القوات البحرية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأربعاء أن البلدين أجريا أول تدريبات مشتركة بينهما في بحر الصين الجنوبي منذ أن أقامت الصين قواعد على جزر هناك فيما تسعى واشنطن لدعم حلفائها لمواصلة الضغط على بكين.