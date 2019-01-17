قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا فشل لأن تأثير واشنطن كان على جزء من المعارضة"، لافتًا إلى أن هذا يبعث على الأسف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع يوم الأربعاء، إن بلاده تصر على عدم التدخل في شؤون فنزويلا، مؤكدا أنها دولة ذات سيادة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن واشنطن لا تعترف بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنها حكومة غير شرعية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي أن المواطن الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، بول ويلان، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الروسي بتهمة التجسس، موضحا أن بريطانيا لم تقدم أي طلب لزيارته حتى الآن.

وأوضح لافروف أن بريطانيا لا تريد استخدام أحكام اتفاقية القنصليات، التي تسمح لها بالوصول إلى مواطنها المتهم.

وأضاف أنه "على الرغم من أن بريطانيا رفضت في وقت سابق مطالبنا للوصول إلى العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال، الذي سمم باستخدام مادة شل الأعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية، إلا أن موسكو مستعدة لتلبية طلب البريطانيين بشكل حضاري إذا تقدموا به".

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت -في وقت سابق- إن مسألة تبادل بول ويلان المعتقل في موسكو بتهمة التجسس مع مواطنين روس محتجزين في الولايات المتحدة غير مطروحة حاليا.

وكان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن عن اعتقال المواطن الأمريكي/البريطاني بول ويلان في موسكو، وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة التجسس.