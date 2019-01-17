بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الرياح المثيرة للرمال والتي تصل لحد العاصفة في بعض المناطق، حيث قد يستمر هذا الطقس السيء، ومع هذا الطقس تزداد أعراض الجيوب الأنفية المزعجة، لذا نقدم نصائح في هذا التقرير لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل معه ولتحسين أعراض الاحتقان في الجيوب الأنفية.

ذكر موقع "Every day Health" أن احتقان الجيوب الأنفية يجعلك تشعر بالضيق، لكن إدارته يمكن أن يكون سهلاً بمجموعة من النصائح وهي:

- استنشق بخار الماء، لأن البخار يعمل على ترطيب المخاط في الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان.

-غسل الأنف بالماء المالح الدافئ، يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، ويقلل من تأثير المهيجات مثل: الغبار والتلوث والعطور.

- ابتعد عن دخان السجائر، حيث يمكن أن تزيد السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتك بالتهاب الجيوب المزمن، وكذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

- أغلق الشبابيك والأبواب جيداً، لتقليل الأتربة التي تسبب تهيج الجيوب الأنفية.

- يُفضل عدم الخروج في هذا الجو، وإذا اضطررت ارتدي كمامة على أنفك.

-تناول أدوية الحساسية بعد استشارة طبيبك أو بخاخة الأنف التي تحتوي على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

- شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

-ابتعد عن شرب الكافيين لأنه يزيد من التهاب الجيوب الأنفية وتهيجها.