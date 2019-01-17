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رقم الخبر: 242793 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ثورة علمية للباحثين عن الرشاقة!

ثورة علمية للباحثين عن الرشاقة!

طور أحد الخبراء جهازاً يساعد على تنحيف مستخدمه من خلال دفعه لتناول التفاح بدلاً من الشوكولاتة، ويمكن بالتالي أن يضع حداً لاتباع الريجيم أو الحمية الغذائية.

وأفادت «ديلي ميل» أن الجهاز المبتكر يدعى «BrainTap»، وهو عبارة عن نظارة مخبرية متصلة بسماعات أذن، يبلغ ثمنه 430 جنيهاً استرلينياً، لكن مبتكره، وهو خبير واستشاري تغذية أميركي، يدعي أن الجهاز يمكن أن يساعد مستخدمه على الإقلاع عن السجائر بتخليصه من إدمان النيكوتين، وكذلك مساعدة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة.

وقد عرض الجهاز، الذي يطلق عليه اسم «السماعات التأملية» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة أخيرا .

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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