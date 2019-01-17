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رقم الخبر: 242792 تاريخ النشر: كانون الثاني 16, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الطب يثبت فوائد الصيام لمرضى السرطان

الطب يثبت فوائد الصيام لمرضى السرطان

كشفت بحوث طبية، أن الصيام يساعد بشكل كبير على الوقاية من أمراض السرطان أو العلاج منها حين يكون الإنسان مصابا.

وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن الصيام يحارب السرطان من خلال خفض مقاومة الأنسولين ومستويات الالتهاب في الجسم.

وأضاف المصدر أن الصيام يعمل على محاربة مضاعفات تنجم عن أمراض مزمنة تصيب الجسم مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني وهما سببان بارزان من أسباب السرطان.

ويستوجب الصيام الصحي عدم تناول أي سعرات حرارية خلال فترة محددة تصل إلى ساعات أو الاكتفاء بقدر قليل جدا منها.

ويضيف العلماء أن الصيام يجعل خلايا السرطان أكثر استجابة خلال الخضوع للعلاج الكيماوية، فضلا عن حماية الخلايا السليمة في الجسم وتعزيز نظام المناعة.

وفي سنة 2014، أجرت المكتبة الوطنية الأميركية للطب، تجربة لمعرفة ما إذا كان الصيام يعزز مقاومة فئران التجارب لمرض السرطان، وقام الباحثون برصد التغييرات التي حصلت في الخلايا الجذعية للحيوان.

ووجد الباحثون أن الصيام لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام ساعد الخلايا الجذعية لدى الفئران على مقاومة المضاعفات الناجمة عن العلاج الكيماوي للسرطان.

فضلا عن ذلك، استطاعت الفئران التي جرى إخضاعها للصيام، أن تقوم بتجديد خلاياها الجذعية على نحو أفضل، وهذا يعني أن منفعة الصيام لا تقتصر على الوقاية فقط من المرض الفتاك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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