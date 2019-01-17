قال المدير العام لدائرة الرقابة على المشاريع الاعمارية في وزارة العلوم الايرانية جمشيد اسماعيلي ان 280 مشروعا اعماريا يجري تنفيذها حاليا في مجالات البنى التحتية والرياضية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد.

وقال اسماعيلي، في تصريح صحفي الثلاثاء على هامش ملتقى مدراء الشؤون الاعمارية في الجامعات وواحات العلوم والتكنولوجية في مدينة كناباد/ شرق ايران/، ان هذه المشاريع تضم 180 مشروعا رياضيا و100 مشروع في مختلف الاقسام الاعمارية والبنى التحتية في جامعات البلاد.

واضاف: ان المشاريع الاعمارية بما فيها الرياضية وتشييد الاقسام الطلابية يتم تنفيذها حاليا بمشاركة المتبرعين وفي حال تأمين 50 بالمئة من كلفتها من قبل مصادر التمويل الاخرى او المتبرعين فان الوزارة تتحمل النصف المتبقي.

وتابع: ان الحكومة ستوظف نحو 200 مليار ريال في العام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/مارس) لاكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية في جامعات البلاد.