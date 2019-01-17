تبوأت إيران المرتبة الأولى في مجال الانتاج العلمي في الطب الباطني على مستوى دول غرب آسيا في عام 2017 حسب تصنيف سايمغو.والطب الباطني هو تخصص طبي يتعامل مع طرق الوقاية والتشخيص والعلاج لأمراض البالغين.

وأظهرت الدراسات المنشورة في مجلة SCImago Journal & Country Rank أنّ إيران احتلت المرتبة الثانية بعدد 303 مقالات بحثية في الطب الباطني وحلت تركيالا في المرتبة الثانية بفارق كبير.

ومن بين 303 أبحاث نشرها باحثون إيرانيون ، تم الاستشهاد بـ 260 بحثا ، بينما قدمت تركيا التي حلت في المرتبة الثانية 164 مقالة في مجال الطب الباطني ، منها 138 مادة فقط يمكن الاستشهاد بها.

يقوم أطباء الباطنية بالاعتناء بالمرضى الراقدين في المستشفيات والإسعافات كما يمكنهم أداء دور رئيسي في التعليم والبحث كما يعد الطب الباطني أحد تخصصات الطب البيطري.

وفي المراحل اللاحقة يأتي الكيان الصهيوني والسعودية ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والأردن وعمان والعراق والأراضي المحتلة والبحرين على التوالي.

ويتم تنفيذ تصنيف سايمغو من قبل مجموعة بحثية تحمل نفس الاسم في جامعة غرناطة في إسبانيا ، والتي تقوم بالتقييم وفقاً لعدد البحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي في مختلف البلدان في قاعدة بيانات Scopus.

ويشار الى إن إيران تبوّأت مركز الصدارة ايضا في مجالات أخرى بما في ذلك علم الوراثة والفيزياء والرياضيات التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية ، وتكنولوجيا النانو والمياه.